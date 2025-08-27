Se presentó la edición 2025 del GDL Open WTA 500 que se realizará del 8 al 14 de septiembre en el Complejo Panamericano de Tenis con la presencia de destacadas tenistas, sin embargo, pese al buen momento por el que atraviesa no estará presente la mexicana Renata Zarazúa, explica el director del certamen, Gustavo Santoscoy.

“Renata ha sido una jugadora que siempre ha estado y siempre estará en nuestro corazón y en nuestra mente de que le vaya bien y que tenga éxito y sí desafortunadamente se va a Brasil a un Torneo WTA 250, pero bueno el éxito lo llevamos con ella y ojala gane y ojala la podamos ver en un futuro otra vez en Guadalajara”

La polaca Magdalena Frech defensora del titulo ya confirmó su asistencia al igual que: Emma Navarro, Elise Mertens, Maria Sakkari, Veronika Kudermetova, Jelena Ostapenko y Leylah Fernandez, entre otras. (Por Manuel Trujillo Soriano).