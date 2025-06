Diego Toussaint, presentó como parte de la sección “Hecho en Jalisco” del Festival Internacional de Cine en Guadalajara la película “No gracias, ya no fumo”, protagonizada por Esmeralda Soto, y en entrevista con Notisistema compartió más sobre este filme.

“Se trata de la crisis de los 20 de querer avanzar muy rápido cuando es normal esperarte, es normal dar un paso a la vez y aceptar la ayuda, porque es normal que en esa época, como ya te quieres emancipar, ya quieres ser adulto, no quieres que tus papás te ayuden ni nada, es como que yo lo quiero hacer solo, demostrarle al mundo comérmelo, pero es una película que se trata de si pedir la ayuda y también explorar que nadie realmente sabe lo que quiere, y yo creo que nadie sabe lo que quiere no solo en sus 20 si no el resto de la vida, la gran diferencia es que ya tenemos herramientas emocionales, ya cuando estamos creciendo”.

Una mezcla entre comedia y reflexión grabada en Guadalajara, es parte de lo que el público podrá ver en el festival antes de que la película llegue a las salas de cine. (Por Pilar Gutiérrez)