El tercer informe de monitoreo a medios de comunicación desarrollado por académicos del Tec de Monterrey para el Instituto Electoral de Jalisco, acusa que si bien hay un equilibro en la cantidad de notas publicadas en medios impresos, digitales y audiovisuales para los tres candidatos a la gubernatura: Laura Haro de Fuerza y Corazón por Jalisco, Pablo Lemus de Movimiento Ciudadano, y Claudia Delgadillo, de Sigamos haciendo Historia, hay mayor profundidad y espacio para las notas del candidato varón Pablo Lemus y la que menor profundidad a su cobertura es Laura Haro.

El estudio critica que medios de comunicación no utilicen el lenguaje incluyente para referirse a los candidatos y no se use el llamado desdoblamiento para separar los candidatos y las candidatas.

Afirman que existe una tendencia de cuestionar la capacidad de las candidatas con relación a su experiencia política y constantemente se observa la necesidad de que haya liderazgos masculinos como apoyo a las candidatas a la gubernatura.

Finalmente acusa que no hay difusión de las propuestas enfocadas a grupos vulnerables como comunidades indígenas, de la diversidad sexual o personas con discapacidad. (Por Héctor Escamilla Ramírez)