La presidenta de Guadalajara, Verónica Delgadillo presentó la Estrategia integral de vivienda que gestionará durante su administración.

El plan incluirá una bolsa de 5 millones de pesos para que 100 familias adquieran materiales de construcción y una agencia municipal de vivienda con asesoría técnica gratuita para conectar con desarrolladores, compañía para construcciones, así como licencias y planos gratuitos.

También habrá apoyo para las fincas que tengan oportunidad de “desdoblamiento”, es decir, para edificar hasta dos viviendas nuevas extras y un local comercial en el mismo terreno.

“Pero primero, que ya no se vaya más gente segundo que regresen los que se fueron y que quieren estar en Guadalajara y ahora sí que vengan los que quieren y bueno además de todo lo que les he dicho tenemos otros puntos de partida Guadalajara hoy tiene potencial para crecer sin construir de cero sí tenemos muchos espacios listos para desdoblamiento porque aquí en Guadalajara hay muchas familias tapatías que quieren vivir juntas pero no revueltas”.

Otra de las propuestas fueron rentas accesibles en el centro histórico de Guadalajara para jóvenes que tendrán acceso a las conexiones del transporte público como el tren ligero y Mi Macro Calzada, así como mi Bici, entre otros. (Por Usi Toledo Aguayo)