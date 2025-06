Como parte de las actividades del Festival Internacional de Cine en Guadalajara se presentó el libro “Dolores Heredia: un ratito de vida es vida”, en donde la actriz recordó su paso por el séptimo arte, a pesar de que ella deseaba ser maestra y después periodista de guerra. Dolores mencionó que ella no imaginó recibir homenajes:

“No la verdad, no, y sobre específicamente un libro o un reconocimiento de mi trayectoria no me había imaginado siquiera hace un mes, pero nunca en la vida hecho algo como para esperar que regrese un reconocimiento de ningún tipo, hago con mucha alegría, hago y decido cosas y busco historias”.

Dolores Heredia aseguró que uno de sus sueños es hacer un encuentro de actores, en donde todos puedan aprender del otro. (Por Katia Plascencia Muciño)