Se presentó esta mañana la medalla del Medio Maratón de Guadalajara que se correrá el próximo 25 de febrero, habla su diseñador, Ricky Granna.

“Esta medalla está concebida en la mitología griega que es Hermes el rostro que está en la medalla que es el Dios, el mensajero del Olimpo y su particularidad era que podía correr o volar, era su poder no?, a mi cuando me la encargaron me dijeron pues tiene que venir lo que es el deporte y Guadalajara”.

El director del 21K tapatío, Albino Galván, informó por su parte, que a prácticamente un mes de la carrera ya se superaron los 18 mil inscritos.

“Quiero decirles que vamos arriba de los 18 mil inscritos, la intención es llegar a los 21 mil; los más que hemos logrado son 15 mil”

(Por Manuel Trujillo Soriano”