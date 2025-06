Las diputadas locales de Movimiento Ciudadano, Mónica Magaña y Gabriela Cárdenas, presentaron la iniciativa de Ley de Autismo del Estado de Jalisco, cuyo objetivo es reconocer y garantizar los derechos humanos de las personas dentro del espectro autista.

La propuesta busca establecer un marco legal que permita crear un registro nominal para contabilizar cuántas personas viven con esta condición en la entidad, así como garantizar la operación de una red de centros de atención especializada en todo el estado.

Es la voz de la diputada Mónica Magaña.

“Va a contener en esta misma un registro nominal: en ninguna parte de nuestro país hay claridad de cuántas personas viven con esta condición, con el espectro autista, y es un aspecto fundamental, porque si no podemos medirlo, no podemos en realidad generar políticas públicas, presupuestos o centros suficientes para ello”.

Uno de los objetivos centrales de la ley es que su implementación alcance a todos los municipios de Jalisco, especialmente aquellos que actualmente no cuentan con infraestructura ni centros especializados en atención al autismo. (Por Marck Hernández)