Diputadas locales presentaron el Protocolo para detectar, prevenir, atender, acompañar y erradicar violencia en el Congreso de Jalisco.

Dinore Valero Padilla, titular de la Unidad de Igualdad de Género y No Discriminación del Congreso local, explicó que el protocolo buscará evitar actos de violencia de género de cualquier tipo contra las mujeres.

“¿Qué va a atender este protocolo? La violencia de género en cualquiera de sus manifestaciones, el hostigamiento sexual, el acoso sexual o laboral y actos de discriminación por motivos de género, orientación sexual, identidad de género, condición de salud, discapacidad”.

Se prevén acciones como cambio de adscripción de un agresor de mujeres, separación del entorno de la víctima, no acercamiento, atención psicológica para la víctima y acompañamiento jurídico, entre otras. (Por Marck Hernández)