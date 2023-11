Diputados locales e integrantes de diferentes colectivos presentaron este martes una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos por la mala calidad del agua que distribuye el SIAPA.

La diputada Mara Robles recordó que hace dos años ya presentó otro recurso ante la CEDH por los tandeos y la falta de agua en muchos puntos de la zona metropolitana.

“Efectivamente no es la primera vez que venimos a poner una queja a Derechos Humanos y hay una Mega recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos que contiene datos muy importantes y la autoridad ha sido completamente insensible, no ha rendido cuentas y permanece en la total impunidad”.

La diputada Mara Robles cuestionó que el director del SIAPA Enrique Torres Lugo le permitiera beber un vaso con agua de la llave para minutos después reconocer que el líquido que distribuye el organismo no es potable. (Por José Luis Escamilla)