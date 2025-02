El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, presentó su propuesta para armonizar la reforma judicial en el estado, en la cual, plantean que la elección judicial se lleve a cabo hasta el año 2027.

El mandatario descartó que se utilicen las tómbolas o insaculación como uno de los filtros para elegir a aspirantes a algún cargo en la elección del Poder Judicial, por el contrario, habrá comités de selección quienes elijan a los aspirantes por cada poder estatal.

“Lo que vamos a tener son comités de evaluación para que lleguen las mujeres y los hombres más preparados a la elección del Poder Judicial. No dejamos nada al azar, nada a la suerte, nada a tómbolas. Aquí no habrá tómbola ni habrá rifas para saber quién llega a la elección del Poder Judicial”.

Se establecen requisitos para aspirantes, por ejemplo, que no incluyan a quienes sean culpables de violencia de género, que haya un centro de estudios judiciales para capacitación, una Sala Constitucional Protectora de Derechos Humanos, salas especializadas en distintas materias o evitar persecuciones contra jueces por sus resoluciones. (Por Marck Hernández)