En el uso de su facultad como legislador, el senador Germán Martínez presentó este jueves ante la Secretaría General de la Cámara de Diputados, una solicitud de juicio político en contra de la ministra Yasmín Esquivel.

“No tengo absolutamente nada personal y sí profesional contra de la alumna Yasmín Esquivel, y lo he presentado debidamente, seriamente, en un escrito de más de 57 hojas, un escrito donde son 57 el escrito inicial, son 2 de ratificación, la he ratificado como también lo ordena la Ley, y estoy usando los causes legales y pacíficos, los causes que me da a mí la Constitución en el artículo 110”.

Lo anterior debido a que se ha constatado el plagio de la tesis de titulación en el que incurrió la hoy ministra. Al mismo tiempo, el senador del Grupo Plural, hizo un llamado a los militantes de Morena, a los ministros de la Corte y a la UNAM a no guardar silencio y a exigir que Esquivel Mossa, renuncie a su cargo. (Por Arturo García Caudillo)