La próxima semana los cabildos de Guadalajara y Zapopan podrían analizar la propuesta de sus respectivos presidentes municipales para que ambas policías municipales trabajen de manera más coordinada.

El presidente municipal tapatío Pablo Lemus Navarro insistió en que no se trata de unificar ambas corporaciones, pero sí que compartan recursos y objetivos en el trabajo operativo.

“Deja muy claro que no se trata de perder facultades. No se trata tampoco de estar por encima de nadie. Esto no quita el modelo de la policía metropolitana, por ejemplo. Por el contrario, se trata de coordinarnos y sumarnos a los trabajos, pero sí se trata de tener una estrategia mucho más conjunta”.

Entre las particularidades de la coordinación están el patrullaje mixto en la zonas limítrofes entre Zapopan y Guadalajara, la homologación de imagen, la comunicación entre ambos C5, y el intercambio de información estratégica. (Por José Luis Escamilla)