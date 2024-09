El bloque cuatroteista en la Cámara de Diputados hará valer su mayoría calificada, pero no se apresurará para impulsar el juicio político en contra de los dos jueces que emitieron sendas suspensiones a la discusión en San Lázaro, de la reforma judicial, así lo comenta el coordinador de Morena, Ricardo Monreal.

“Es un planteamiento consistente en la presentación de Juicio político, denuncia penal y queja ante la Judicatura Federal contra los jueces que desde nuestro punto de vista se extralimitaron en sus facultades y funciones y violaron el principio de legalidad. Yo soy de la idea personal, no es una posición de grupo, que no llevamos a cabo todavía eso, que esperemos y que actuemos con tolerancia”.

Sin embargo, y ante la insistencia, Monreal Ávila afirmó que por lo pronto no habrá fast track para la aprobación de la reforma judicial. (Por Arturo García Caudillo)