La Corte cayó en conflicto de interés al aceptar los amparos contra la disolución de los 13 fideicomisos del Poder Judicial, asegura la presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Ana Lilia Rivera.

“Pero lo que sí les puedo asegurar que la Constitución no ha cambiado, la Constitución y la ley reglamentaria son claras y quienes están actuando apegados a conflicto de interés son ellos, no pueden ser juez y parte. Ya lo tomaron como costumbre y eso tiene que cambiar, por eso tan urgente impulsar una reforma profunda al Poder Judicial”.

La senadora de Morena, recordó que el artículo 105 de la Constitución Política y su ley reglamentaria, establecen que en temas de controversia constitucional no procede la suspensión. Por esta y otras razones, añadió, es urgente una reforma al Poder Judicial. (Por Arturo García Caudillo)