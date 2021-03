Aunque ya fue alcalde por dos periodos consecutivos en Zapopan, la ley no le impide a Pablo Lemus convertirse en candidato a otro municipio como Guadalajara, aclara el dirigente estatal de Movimiento Ciudadano, Ricardo Rodríguez Jiménez

”Al final de cuentas lo terminó dejando claro el Instituto Estatal Electoral en unos lineamientos para las reelecciones que hizo públicos hace algunos meses, donde establece que si alguien fue presidente municipal de un municipio, no tendría problemas para ir las un nuevo proceso en un municipio vecino, no obstante haber tenido dos periodos continuos”

Movimiento Ciudadano estaría a horas de decidir sobre el nuevo candidato luego de la renuncia de Ismael del Toro, toda vez que el domingo vence el plazo para el registro oficial ante la autoridad electoral.

Pablo Lemus parecería ser la opción más rentable, sin embargo, el dirigente estatal señala que apenas de analizará el tema

(Por: Gricelda Torres Zambrano)