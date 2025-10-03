El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar Ortiz, consideró necesaria la reforma a la Ley de Amparo impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, y aprobada ya por la mayoría de Morena en el Senado.

El ministro afirmó que el juicio de amparo vigente está muy burocratizado y lleno de procesos de impugnación que derivan en procesos interminables.

Aguilar Ortiz se pronunció en contra de la retroactividad que se le dio a la reforma aprobada en el Senado, y consideró que se tiene que ajustar ahora que sea abordada por la Cámara de Diputados.