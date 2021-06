El tema del financiamiento del gobierno estadounidense hacia organizaciones civiles que están en contra de la 4T, no estará en agenda de la visita a México de la vicepresidenta estadounidense Kamala Harris, reitera el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Mañana viene la vicepresidenta Kamala Harris, y nosotros queremos llevar una muy buena relación con los Estados Unidos. Se ha portado muy bien el presidente Joe Biden, la vicepresidenta Kamala Harris, ella es la encargada de atender el asunto migratorio. Estamos trabajando bien y los respetamos mucho. Por eso no puedo, por eso no puedo ahora tocar otros temas”.

Sin embargo, seguirá insistiendo en que debe cesar el financiamiento a este tipo de organizaciones. Son temas que se tratarán en su momento, explicó. (Por Arturo García Caudillo)