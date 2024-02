El presidente Andrés Manuel López Obrador presentó el llamado Plan C, que incluye 20 reformas que buscan debilitar a los Poderes Legislativo y Judicial y revivir la reforma electoral.

“Contempla la reducción de los gastos destinados a campañas y a partidos políticos, la disminución del número de regidores en gobiernos municipales, el que se evite el uso de excesivas estructuras burocráticas electorales y eliminar las candidaturas plurinominales. El Congreso de la Unión se integrará por 300 diputados y no por 500, y el Senado se conformará con 64 y no por 128 legisladores”.

Asimismo, propone que los consejeros del INE y los magistrados del Tribunal Electoral sean electos por voto popular. El paquete incluye reformar el sistema de pensiones con un fondo por 65 mil millones de pesos que saldría de la desaparición de los órganos autónomos. (Por Arturo García Caudillo)