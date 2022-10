A nosotros que no nos metan, dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, respecto de la guerra entre Rusia y Ucrania, porque sobre este tema México maneja una política de neutralidad.

“A nosotros que no nos metan en sus asuntos, México tiene una política de neutralidad y lo que queremos es una solución pacífica a esa controversia, como lo establece nuestra constitución. Entonces no creo yo que pasen las cosas a mayores y mientras tanto, que no nos metan a nosotros”.

Por ello insistió en su propuesta de hacer una tregua a nivel mundial para ponerle freno a la guerra en Ucrania. También por eso, y porque el acuerdo fue firmado antes de que estallara la guerra, dijo que honrará el convenio de cooperación en materia aeroespacial con los rusos y aclaró que no tiene nada que ver con espionaje. (Por Arturo García Caudillo)