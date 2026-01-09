Gobiernos estatal y federal presumen una reducción histórica de homicidios en el estado de Guerrero, situación que no ocurría desde el 2009, lo que ubica a la entidad en la posición 13 en la tabla nacional, como explica la titular del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa.

“2025 es el año más bajo, precisamente de los últimos 16 años y la reducción entre 2024 y 2025 es del 24 por ciento en los homicidios, al pasar de 4.7 a 3.6 homicidios en promedio diario”.

En lo que va del sexenio, se reporta una reducción del 65 por ciento, siendo diciembre del 2025 el mes con el promedio de homicidios más bajo de los últimos años, en tanto que Acapulco pasó de un promedio de más de dos asesinatos diarios en octubre de 2024 a menos de uno por día en el pasado mes de diciembre. (Por Arturo García Caudillo)