El proyecto de Presupuesto para el 2024 no tiene rumbo, es irresponsable, desequilibrado e iluso, aseguró ante diputados de oposición, la responsable del Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez.

“Me pude imaginar muchas cosas, pero nunca estar frente a ustedes para decirles que estábamos mejor cuando estábamos peor. Antes era frijol con gorgojo, ahora, puro gorgojo.

Este paquete económico no tiene rumbo. Todos los paquetes económicos del sexenio han sido, pues a veces un poco malos, pero este se voló la barda. Es un presupuesto irresponsable, desequilibrado e iluso”.

Es un presupuesto que nos endeuda y que si bien privilegia los programas sociales, no es suficiente, añadió. Por cierto, Gálvez aprovechó para reiterar su propuesta para que el apoyo a los adultos mayores se entregue a partir de los 60 años. (Por Arturo García Caudillo)