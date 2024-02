La sola esperanza de un presupuesto constitucional para la Universidad de Guadalajara lo vale todo, aseguró el rector general, Ricardo Villanueva, al señalar que esta es una de las razones por las que decidió no contender a un cargo de elección popular en este proceso 2024.

“Efectivamente, una aventura electoral que era una opción para mi vida en el futuro, yo la descarté inmediatamente cuando la universidad me di cuenta que requería que su rector se quedara a terminar su administración. Y a partir de ese diálogo que tuvimos tú y yo en Casa Jalisco, donde esbozamos la posibilidad de un presupuesto constitucional, pues por la pura esperanza yo me hubiera quedado a terminar mi periodo y si sale, habrá valido la pena todo, Gobernador”.

En el video difundido esta mañana con el gobernador, en el que hacen un llamado a los diputados a aprobar el presupuesto constitucional, señalaron que las coyunturas son similares porque ambos renunciaron a sus aspiraciones políticas por temas estructurales de Jalisco y de la UdeG. (Por Gricelda Torres Zambrano)