A minutos de aprobarse también en lo particular la Reforma al Poder Judicial, la diputada federal de Jalisco por Movimiento Ciudadano, Claudia Salas, advirtió que el desmantelamiento de este poder no resolverá de fondo el problema de la corrupción.

“El tema del Poder Judicial, el desmantelarlo y si se salen todos y entran nuevos no lo resuelve en nada. Realmente la falla que hay en el Poder Judicial es en los poderes judiciales locales, los que el ciudadano en la cotidianidad acude para buscar justicia”.

Indica que MC presentó 70 propuestas para demostrar que sí existen alternativas para eficientar al Poder Judicial.

Lo que hoy se aprobó, insiste, abre la puerta para que los jueces sean impuestos por el crimen y el gobernante en turno. (Por Gricelda Torres Zambrano)