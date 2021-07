Prevalecen las personas no vacunadas de todas las edades, entre los pacientes que llegan para su atención por Covid-19, explica el infectólogo de los Hospitales Civiles de Guadalajara, Pedro Martínez, quien fuera responsable del área especializada en la pandemia:

“Literalmente ya percibimos todos y todas los que estamos en la primera línea un aumento de casos y particularmente de gente no vacunada, desde aquellos que decidieron no vacunarse, como todavía los jóvenes a los que no les toca”.

La Unidad Covid cerró recientemente, pero dependerá del comportamiento de la tercera ola que se reabra. En estos momentos no está considerada su reapertura. Los pacientes contagiados son atendidos en el piso siete. (Gricelda Torres Zambrano)