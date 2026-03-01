Investigadores del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara prevén que marzo y abril registren temperaturas por encima del promedio histórico en gran parte de Jalisco.

Explicaron que en Guadalajara febrero cerró con una media cercana a los 20 grados, superior a los 18 grados habituales.

Para marzo se estiman anomalías positivas de entre 0.5 y 1.5 grados en regiones como Costa, Sierra de Amula, Sierra Occidental, Centro y Valles, además de precipitaciones dentro o por debajo de la media.

En el Área Metropolitana de Guadalajara podrían registrarse lluvias aisladas a mitad de semana.

Especialistas atribuyen estos fenómenos a altas temperaturas combinadas con humedad que favorecen el desarrollo de tormentas.