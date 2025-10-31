El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, aseguró que no es un problema técnico ni político el que provocó que Estados Unidos cancelara trece vuelos desde y hacia el Aeropuerto Felipe Ángeles.

“No es un tema de intereses políticos ni económicos, como lo quieren hacer creer desde el gobierno de la República. Esto es consecuencia directa de la incompetencia, la incapacidad y el capricho y la irresponsabilidad de un gobierno cínico y corrupto. Este brutal golpe al sector aéreo no sólo afecta a las aerolíneas, también daña el turismo, el comercio, a los exportadores y daña miles de empleos. Cada vuelo que se pierde es una oportunidad menos para trabajadores, empresarios y familias que depende del turismo y de la conectividad”.

Ya basta de mentiras e improvisaciones, señaló el ex gobernador de Campeche. (Por Arturo García Caudillo)