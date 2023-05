Revela presidente del PRI, Alito Moreno, estar en pláticas con el gobernador Enrique Alfaro, para ir en coalición en Jalisco en las próximas elecciones.

“Y quiero decir algo, por eso muchos liderazgos de Movimiento Ciudadano, porque estos dos, estos dos lacayos, esbirros de Dante, quiero decirte que no son Movimiento Ciudadano. Porque fíjate, el gobernador Alfaro no tengas duda que no está de acuerdo con eso. Hoy salieron, fíjate, hoy salieron encuestas. Entonces, él sabe que lo que ayuda y fortalece a ganar en Jalisco es que vayamos en una coalición. El gobernador Alfaro ha sido respetuoso, tenemos una buena relación y estamos en pláticas con Alfaro porque Dante Delgado no es el MC”.

Y es que la guerra por una barda entre MC y PRI llegó este miércoles a la Comisión Permanente, donde volvieron a llover los descalificativos y las acusaciones sobre acuerdos en lo oscurito con Morena. (Por Arturo García Caudillo)