Anuncia el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, que mantendrá la iniciativa para que las Fuerzas Armadas permanezcan en las calles hasta el 2028.

“Necesitamos la coadyuvancia de las Fuerzas Armadas, es una institución respetable, es una institución que garantiza mayor tranquilidad, paz y armonía con la sociedad. Simplemente la matemática no cuadra, las fuerzas de seguridad no tendrían la capacidad suficiente para hacer frente a la inseguridad. Eso sí, que quede claro, esta propuesta no es un cheque en blanco ni le estamos haciendo el trabajo al gobierno”.

Asegura que a pesar de las diferencias con PAN y PRD, la Alianza Va por México no está en riesgo, y ante las críticas a su persona, insiste en no haber hecho ningún acuerdo en lo oscurito con Morena. (Por Arturo García Caudillo)