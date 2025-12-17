Nosotros no seremos paleros de la Reforma Electoral y por tanto, no participaremos en los foros que organice Morena, asegura el coordinador de los diputados del PRI, Rubén Moreira.

“En los parlamentos abiertos nunca han cambiado nada aquí. Eso no quiere decir que nosotros no cuestionemos y no pongamos sobre la mesa lo que nosotros vemos y por eso tampoco hemos hecho nosotros propuesta, porque en el momento de hacer una propuesta, de lo que sea aceptas discutirlo y entonces empiezan a quererte negociar las cosas. —¿No van a hacer propuestas ustedes? —Nosotros no, no, no, no, ¿por qué? Nosotros vamos a estar criticando lo que están haciendo, pero si nosotros vamos a ese parlamento abierto empiezas a aceptar lo que está mal, está viciado”.

Lo cierto, añade, es que no les gusta discutir en los parlamentos abiertos porque saben que tienen la mayoría y se limitan a mandar instrucciones para que sus militantes voten lo que les ordenan. (Por Arturo García Caudillo)