Rechaza el coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, que el voto priista en favor de rechazar la solicitud de desafuero en contra el ex futbolista Cuauhtémoc Blanco haya sido producto de una negociación con Morena para que el caso del presidente priista Alejandro Moreno no sea revisado.

“Porque el resultado era exactamente el mismo, pero es mucho mejor votar a que se reinicie el proceso, porque se quería mandar a comisiones para que ahí se congelara y porque además si lo metes a comisiones y se congela ahí, la señora gobernadora del estado de Morelos no presenta el resto de las denuncias que hay. Irse a comisiones significaba congelar, me extraña que haya gente que no se haya dado cuenta de eso”.

Y es que, añade, de acuerdo a la gobernadora de Morelos, Margarita González, existen otras denuncias en contra de Blanco Bravo, incluida una por malversación de fondos cuando fue gobernador. (Por Arturo García Caudillo)