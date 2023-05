Por segundo día consecutivo, PRI y MC se enfrentaron en una guerra de descalificaciones, en las que se acusan de ser aliados de Morena y de estar impulsando la ruptura de la oposición. Es la voz del presidente nacional priista, Alejandro Moreno.

“Y obviamente está claro, compañeros, están en contra de lo que la sociedad mexicana quiere. Son esbirros, son lacayos, son esquiroles de Morena y eso ha quedado totalmente documentado”.

La respuesta fue del coordinador de los diputados de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maynez.

“Están entregados a Morena, ya pactaron ser derrotados con tal de quedarse con el control de los partidos y por eso, por perpetuarse en el control de los partidos, que no haya acciones afirmativas, que no haya democracia interna, que no haya un contrapeso contra ellos. Por eso nosotros decimos, ni con PRIMOR, ni con Sandía”. (Por Arturo García Caudillo)