A pesar que la desaparición de personas es un delito que golpea a la sociedad desde hace años, el nuevo primer visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Manuel Alejandro Murillo Gutiérrez apenas llegó a conocer la situación.

Este martes sostuvo un primer acercamiento con buscadoras y buscadores de personas desaparecidas, sin embargo no pudo explicar por qué siguen enfrentándose a los mismos problemas con autoridades estatales.

“Mira, yo no te podría hablar del inicio de la administración porque yo tengo apenas 15 días. Lo que sí te puedo decir es que los asuntos se resuelven expediente por expediente. No lo podemos atender nosotros de una forma global. No podemos decir “de estas 200 quejas hay que hacer esto”, los asuntos son específicos. Es atender a las personas y ver cuál es su situación”.

El nuevo primer visitador dijo desconocer si es prudente iniciar una macro recomendación en materia de desaparecidos.

El único trabajo previo que ha tenido relacionado medianamente con derechos humanos fue en el tribunal electoral. (Por José Luis Escamilla)