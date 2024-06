A partir de la próxima semana caerán las primeras lluvias manera paulatina y esporádica, pero en la segunda quincena de junio el temporal 2024 estará ya sistematizado, estima el investigador del Instituto de Astronomía y meteorología de la UdeG, Mauricio López.

“Para este año en particular el inicio será muy paulatino, es decir, tendremos lluvias muy dispersas ya a finales de esta semana. La próxima semana también tendremos lluvias dispersas, no van a cubrir todo el estado de Jalisco. Por ejemplo tendremos lluvia un día, después dos o tres días no tendremos lluvias, otro día tendremos lluvia, será disperso. Y no será hasta pasada la primera quincena del mes cuando las lluvias se comiencen a sistematizar poco a poco y la temporada de lluvias inicie”.

Mauricio López advierte que los meses de julio y agosto traerán lluvias abundantes.

Menciona que en mayo, considerado el más caluroso del año, la temperatura más alta alcanzó los 38.4 grados (Por Gricelda Torres Zambrano)