La judoca mexicana Prisca Awiti derrotó a la austriaca Lubjana Piovesana con un Wazari, en punto de oro, en los Cuartos de Final y clasifico a las semifinales de la categoría de los 63 kilogramos, en donde enfrentará a la croata Katarina Kristo en busca de meterse a la pelea por las medallas. En caso de salir victoriosa Awiti irían a la final en busca del oro, si pierde buscará el bronce en un repechaje, y dice estar tranquila sin pensar en lo que pudiera suceder.

“En todos los combates entre sabiendo que me preparé para esto yo y mi equipo hemos trabajado muy duro para estos juegos y cada combate lo tomé sin pensar en medallas ni nada, sólo combate por combate tratando de hacer mi mejor esfuerzo en todos los combates. Igual ahorita no tengo nada en mente solo pelea por pelea obviamente estoy muy feliz por llegar a las semifinales, pero sigo concentrada para lo que viene”.

Prisca Guadalupe Awiti nació en Londres, su madre es mexicana y su padre de Kenia. Ya representó a México en Los Juegos Olímpicos de Tokio y está cerca de darle a la delegación mexicana la segunda presea en París. Si gana, disputará la final por oro o plata y si pierde, hoy mismo disputaría el bronce. (Por Manuel Trujillo Soriano / Foto: COM)