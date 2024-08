Vecinos de Parques del Castillo y Villas de Guadalupe en el municipio de El Salto se manifiestan por segundo día consecutivo en la carretera El Salto, vía El Castillo, justo afuera del parque industrial, en protesta por lo que califican el despojo de un pozo de agua potable de sus comunidades.

Afirman que el municipio vendió el pozo de agua La Playita, que abastecía a estas dos comunidades, a un particular, para surtir también un nuevo fraccionamiento llamado Vista California.

Los vecinos de estos poblados señalan que frecuentemente tienen desabasto de agua y que al compartirla con un nuevo fraccionamiento esta situación se agravará.

“Así de que, para que vean que sí se puede. Lo único que queremos es agua del pozo de la playita. Si no nos dan agua del pozo de la playita, va a continuar esto”.

Los quejosos afirman que, les están dando agua reciclada que no es de calidad. Personal del ayuntamiento negó que se haya realizado la venta del pozo y que se les vaya a perjudicar. Señalan que las obras en el pozo son para el mejoramiento de la operación. (Por Héctor Escamilla Ramírez)