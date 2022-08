Luego de anunciarse la vinculación a proceso del exsecretario de Educación, Francisco Ayón, a quien le dictaron seis meses de prisión preventiva, la Fiscalía Anticorrupción señaló que el proceso que se le sigue al político se desprende de la investigación por la colocación indebida de fondos procedentes del Fideicomiso del Sistema de Ahorro para el Retiro del Instituto de Pensiones de Jalisco.

Ayón está siendo procesado de desvío y aprovechamiento indebido de atribuciones y facultades, pues no habría atendido las políticas de inversión establecidas para hacer uso de esos fondos.

Por este caso hay nueve personas vinculadas en la carpeta de investigación. Además del ex presidente del Consejo de Administración, Francisco Ayón, permanecen en prisión preventiva justificada Katia “N”, ex jefa de Administración de Fondos, y Fidel Armando “N”, ex director general del Instituto, en prisión domiciliaria. (Por Héctor Escamilla Ramírez)