Ante el retraso del SAT en las devoluciones de impuestos, la nueva delegada de Prodecon en Jalisco, Érika Gallegos Muñoz, le recomienda a los contribuyentes que sean meticulosos en la elaboración de sus facturas

“Cuál ha sido una de las principales causas, que en ocasiones el contribuyente o a consideración de la autoridad fiscal, no ha declarado todos los ingresos que tuvo o que recibió en el año 2024, en ese ejercicio fiscal. De igual forma, hay muchos problemas con las facturas. Nosotros los apoyamos y les damos esa asesoría, en decirles que revisen debidamente sus facturas, que no traigan ningún tipo de error, porque en ocasiones la autoridad fiscal pide alguna documentación complementaria para poder acreditar que efectivamente pues son deducibles esos gastos personales”.

Otro de los problemas es la diferencia de la cuenta clave que no coincide con el estado bancario, por lo cual es rechazada.

Cabe recordar que el plazo para la declaración de impuestos de personas físicas vence en abril. (Por Gricelda Torres Zambrano)