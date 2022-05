El plan anti-carestía del presidente Andrés Manuel López Obrador no resolverá el impacto de la inflación en Méxic porque esta tiene relación con factores internacionales como la invasión de Rusia a Ucrania, advirtió la vicepresidenta del Centro de Análisis Estratégico Empresarial de la Cámara de Comercio de Guadalajara, Nora Ampudia.

“Aumentar el maíz, frijol y arroz que son productos importados, México no es autosuficiente, pero desde luego esto no se va a dar en el corto plazo porque en México la agricultura es de temporal y hay que esperar la época de lluvias. Y no solo esperar la época de lluvias sino que los agricultores quieran sembrar estos productos, porque hay productos que son más rentables”.

Aunque la buena noticia sería que el ejecutivo federal bajara el costo del peaje, está bien que con este plan no registre aumento, porque el 80 por ciento de los alimentos se transportan por carretera, asegó Nora Ampudia. (Por Gricelda Torres Zambrano)