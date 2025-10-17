Productores de maíz de Jalisco, Guanajuato y Michoacán dieron este viernes como ultimátum el 27 de octubre al Gobierno Federal para que presente una propuesta concreta sobre el precio de garantía del grano.

Advierten que si el pago no es de 7 mil 200 pesos por tonelada reanudarán los bloqueos carreteros en diversas regiones del País.

Durante una reunión con autoridades estatales y federales, los productores insistieron en que el precio actual no cubre los costos de producción.

Los campesinos advirtieron que están a días de iniciar la cosecha y requieren certeza económica para evitar pérdidas.