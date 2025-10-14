Productores de Limón de Apatzingán tiraron ayer decenas de kilos del cítrico en protesta por el bajo precio del producto, en el marco del Paro Nacional Agropecuario, con el que exigen al gobierno federal una mejora en los precios de los productos que cosechan, así como más apoyos y atención al campo mexicano.

Aseguran que si eso es lo que vale el limón para las autoridades y para el mismo consumidor, ellos prefieren tirarlo a malbaratarlo o casi regalarlo a los precios tan bajos de compra.