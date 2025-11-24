Más de cien productores de distintas regiones de Jalisco se reunieron en la delegación estatal de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural para exigir mejores condiciones para el campo y un precio garantizado de 6 mil 150 pesos por tonelada de maíz.

Señalaron que, pese a las promesas, los industriales pagan menos de cinco mil 200 pesos, lo que vuelve inviable la producción.

Durante el encuentro, agricultores expresaron su hartazgo por tres años de crisis y pidieron soluciones por escrito, no compromisos verbales.

También criticaron la falta de apoyo institucional y acusaron a los industriales de beneficiarse del precio final de la tortilla.