Tras el resultado del último sondeo en torno a los 24 artículos que integran el Paquete Contra la Inflación y la Carestía, se confirma que los precios de varios de los productos que integran la canasta básica van a la baja o se mantienen estables, entre ellos el limón, el arroz, el frijol, la carne de cerdo y el pollo. Sin embargo, la idea es que esta tendencia también se refleje en los 24 productos del PACIC, asegura el titular de la Profeco, Iván Escalante.

“No es que todos estos productos estén en un mismo paquete, están en diferentes zonas del supermercado, pero ya estamos trabajando con la ANTAD en particular y vamos a seguir trabajando con los demás, para colocar estos identificadores en todas las tiendas de autoservicio. Ya estamos trabajando con Soriana, con Chedraui y la Comer”.

Por ello, invitó a la ciudadanía a comprar los artículos con los identificadores de Profeco, recordando que la canasta básica que incluye 24 productos no debe costar más de 910 pesos. (Por Arturo García Caudillo)