El programa de apoyo al transporte público registró el año pasado un subejercicio de diez millones de pesos, por las personas sobre todo de la tercera edad, que realizaron el trámite de la tarjeta pero la utilizaron muy poco, explica el director de Yo Jalisco, Javier Romo Mendoza.

“Lo que nos generaba pues era que incluso el último año este programa tuvo un subejercicio de más diez millones de pesos, esto quiere decir que a pesar de que el número de beneficiarios era grande, pues ni siquiera se estaba agotando el presupuesto y no podías entregar tarjetas nuevas porque al final había ya beneficiarios que las tenían, pero que no usaban el transporte”.

Ante la reducción del padrón de adultos mayores de 60 mil a 20 mil, Romo Mendoza asegura que no se tuvo la intención de perjudicarlos, pero el programa debía reorientarse a quienes más lo necesitan como son los estudiantes. (Por Gricelda Torres Zambrano)