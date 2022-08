Las calandrias también son victimas colaterales del carril BusBici, desde la semana pasada ya tienen prohibido circular por avenida hidalgo, expresa un calandriero.

“Nos bajamos por Pedro Moreno o buscamos la ruta alterna de Juan Manuel para bajar aquí lo que es el nodo vial a donde pasa el peatonal para cruzar aquí al Centro histórico -¿Cuándo les dieron esas instrucciones?- La semana pasada -¿Entonces ya no pasan por Hidalgo?- No para nada ya no bajamos”.

Los conductores de calandrias cuestionan cómo es que dicen cuidar a los caballos cuando ahora el Ayuntamiento de Guadalajara los manda por calles más difíciles de transitar. (Por José Luis Jiménez Castro)