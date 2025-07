Durante un panel impulsado por Mexicanos Primero Capítulo Jalisco sobre alimentación escolar, especialistas coincidieron en que la prohibición de la comida chatarra en las escuelas que entró en vigor el 29 de marzo, abona a mejorar la nutrición de los estudiantes, pero no es suficiente, explica Roberto Carlos Rivera de la Secretaría de Salud.

“El no tenerlos disponibles durante todo el tiempo de la mañana en que estés, dependiendo del grado de educación básica en que estés, son las horas en que están ahí, pero al menos no tenerlo ahí disponible, ya es una ganancia. Por qué, porque el aporte calórico es muy alto de ester tipo de alimentos, el exceso de sal y demás”.

Los retos están en la aplicación de la medida por el impacto de la industria de alimentos ultra procesados, por lo que deberá reforzarse con más hábitos saludables. Reconocen que los resultados se verán a largo plazo. (Por Gricelda Torres Zambrano)