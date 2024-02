A siete meses y medio de dejar el cargo, reitera el presidente Andrés Manuel López Obrador que cumplirá su compromiso de crear un sistema de Salud mejor que el de Dinamarca.

“Vamos a resolver el problema de salud, de que funcionen bien los centros de Salud, los hospitales, que estén en buen estado los equipos, que no falten las medicinas, ese es el compromiso que estoy haciendo. Dicen los adversarios nuestros, los conservadores, que no voy a cumplir eso, que me voy a ir y que no va a funcionar el sistema de Salud, yo les digo que antes de irme, me quedan siete meses y días, va a estar resuelto por completo todo lo relacionado con la atención médica”.

Desde Colima, el titular del Ejecutivo insistió en que ya se está resolviendo el problema del abasto de medicamentos y que para eso se cuenta con la Mega Farmacia del Bienestar. (Por: Arturo García Caudillo)