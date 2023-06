Al abanderar a la Delegación Mexicana que participará en los Juegos Centroamericanos que se celebrarán del 23 de junio al 8 de julio en El Salvador, el presidente Andrés Manuel López Obrador, sin especificar cantidades, prometió premios económicos para los medallistas.

“Les adelanto que van a tener un apoyo. Ya ustedes saben, se los repito, hay un instituto que creamos, que se llama Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado y ahí se junta dinero, lo que se va decomisando, confiscando a delincuentes del crimen y a delincuentes de cuello blanco, a corruptos, y siempre hay, se tienen fondos pues al que traiga medalla le va a ir un poquito mejor”.

La gimnasta Alexa Moreno y el halterista Jorge Cárdenas fueron los abanderados. Las integrantes del equipo nacional de nado artístico no acudieron a la ceremonia.

Por su parte, la directora de la CONADE, Ana Gabriela Guevara, dice que la tienen sin cuidad los comentarios en su contra por falta de apoyos a deportistas.

“No, no me afecta es tan respetado y tan claro que es tan valido como el aplauso, pero me tiene sin cuidado, estoy enfocada en lo que sí me responsabiliza y si me atañe cumplir y hacer cumplir y que les de los recursos, las atenciones y estímulos a los deportistas que si van a validarlo, no puedo perder tiempo yo y no me interesa perder tiempo explicando lo que no quieren entender de fondo”.

Indicó por otro lado que no le ha llegado la notificación que deberá restablecer las becas a la Selección de Nado Artístico como lo determinó un juez el martes.

(Por Manuel Trujillo Soriano)