Asegura la primera rectora electa de la Universidad de Guadalajara, Karla Planter, que será cercana a la comunidad universitaria, que sumaría a su equipo de trabajo los proyectos de sus contrincantes y que ahora se debe trabajar en las dificultades que enfrentan las mujeres en sus trabajos día a día.

“Ya esas discusiones de si puede o no llegar una mujer, discusiones que son arcaicas y absurdas, ya se van a superar porque ya llegó una. El reto no está en eso ahora, el reto está en lo que me preguntaban y platicaban algunas feministas, en que denominan el piso pegajoso, en cómo le podemos hacer para que una serie de comportamientos, que incluso, muchos de nosotros tenemos normalizados podamos irlos cambiando”.

Karla Alejandrina Planter Pérez asumirá el cargo de rectora de la Universidad de Guadalajara el primer día de abril del 2025. (Por Claudia Manuela Pérez)