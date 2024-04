Desde Mexicali, Baja California, la abanderada presidencial de la coalición Juntos Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, se comprometió a mantener los apoyos a la frontera norte, particularmente lo que tiene que ver con la energía eléctrica.

“Todos los apoyos a la frontera se van a mantener, eso tengan la certeza de que así va a ser, el subsidio a las tarifas eléctricas y también, lo mencioné el 18 de marzo, vamos a hacer un programa muy intensivo de uso eficiente de la energía, que no sólo es ahorrar energía apagando la luz cuando no la usamos o los aires acondicionados cuando no los estamos usando, sino con sustitución de equipos, con aislamientos de las viviendas que permitan disminuir el consumo de la electricidad. Vamos a ver cuáles son los mecanismos jurídicos para que puedan mantenerse”.

Además reiteró que no tiene planeado llevar a cabo una reforma fiscal, pero garantizó que todas las mega obras de infraestructura serán concluidas sin déficit y sin grandes endeudamientos. (Por Arturo García Caudillo)