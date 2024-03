La candidata de Morena a la Presidencia de la República, Claudia Sheinbaum, asegura que de ganar la elección del 2 de junio, no vivirá en una torre de cristal ni alejada del pueblo.

“Pero ser profesora, investigadora, no quiere decir alejarse del pueblo de México, porque ¿quién nos paga nuestros salarios cuando trabajamos en escuela pública, en universidad pública?, el pueblo. Como profesionistas, como científicos siempre debemos estar cerca del pueblo, no vivimos allá en una torre de cristal. Y siempre lo he dicho, a mí mi educación me la pagó el pueblo de México y hay que regresarle al pueblo de México lo que nos dio”.

Desde Puerto Escondido, Oaxaca, reiteró que continuará la construcción de caminos rurales artesanales y que el primer punto del llamado Plan C, es la atención de los pueblos originarios como sujetos de derecho, por lo que alentó a los oaxaqueños a apoyarla en las urnas. (Por Arturo García Caudillo)